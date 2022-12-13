線上會議軟體Teams引歐盟反壟斷擔憂 傳微軟正在尋求解方

路透周一（12 日）援引知情人士消息報導，微軟正在尋求解決歐盟對其商業行為的反壟斷擔憂，該擔憂是由 Salesforce 的辦公即時通訊軟體 Slack 的投訴所引發。據悉微軟已做出初步讓步，但對此拒絕置評。

去年 Slack 指控微軟不公平的將其辦公聊天和視訊應用 Teams 整合到 Office 產品中後，微軟再次遭歐盟執委會盯上。微軟於 2017 年推出 Teams，只在從快速成長且獲利豐厚的辦公協作市場中分的一杯羹。

據悉，微軟現已做出初步讓步，以減輕歐盟市場競爭執法機構的擔憂，同時這一舉動也凸顯微軟更傾向和監管機構共同解決問題，而非如過去一樣與後者較勁，但截稿前微軟拒絕對此置評。過去十年，微軟因所謂的搭配銷售（Tie-in Sale）作法而遭歐盟開罰 22 億歐元（合 23 億美元）。

歐盟執委會對此也拒絕置評，表示還在評估投訴內容。

微軟曾表示創建 Teams 是為辦公協作與視訊功能結合起來，這項服務在新冠肺炎大流行期間相當受到企業歡迎，然而 Slack 卻在這場盛大的視訊會議商機中缺席。

截稿前，微軟 (MSFT-US) 盤中股價上漲 2.06%，每股暫報 250.47 美元；Salesforce(CRM-US) 盤中股價上漲 1.14%，每股暫報 132.61 美元。