Q4消費旺季發酵！電商雙雄、集雅社11月營收同創高

第四季內需消費傳統旺季發酵，富邦媒 (8454-TW)、集雅社 (2937-TW) 今(12) 日公布 11 月合併營收同寫單月新高紀錄，網家 (8044-TW) 也創單月次高紀錄，顯示雙 11 網購節、百貨周年慶活動，均有效刺激消費需求。

富邦媒 11 月合併營收 145.38 億元，月增 88.67%，年增 18.84%，創單月新高紀錄，累計前 11 月合併營收 938.76 億元，年增 16.79%，已超越去年全年營收規模，隨著雙 12 購物節加持，今年有望首次挑戰千億元營收里程碑。

富邦媒說明，11 月雖有去年高基期影響，但 momo 網路購物營收仍再次刷新單月歷史紀錄，年增達 20.1%，占營收比重 97.3%，此主要受惠於雙 11 強勁的買氣。

富邦媒統計，今年雙 11 在 momo 集結超過 2 萬個品牌、數百萬件商品陣容下，搭配拉長活動戰線、升級回饋力道，全檔期締造日均成長 4 倍的銷售成績，瀏覽量年增高達 47%。

而集雅社 11 月合併營收為 4.29 億元，月增 13.21%，年增 5%，創單月新高，累計前 11 月合併營收 33.84 億元，年增 22.41%，也確定超越去年全年營收規模。

集雅社說明，大型家電往年是百貨周年慶檔期熱門商品，但今年的家電市場受景氣影響，買氣相對疲弱，部分業者業績甚至衰退 20%，從東方線上的調查來看，消費者在今年電商雙 11 和百貨周年慶檔期中，家用電器成為計畫性採購動機較強的標的，家用視聽產品購買意願則較低。

不過，不同於其他家電通路商因市場買氣變淡，集雅社因一向鎖定中高階家電產品，並專攻百貨通路客群，在百貨周年慶檔期加持下，搭配展店策略，逆勢成長。

而網家 11 月合併營收 52.77 億元，月增 42.66%，年減 5.91%，創單月次高，累計前 11 月合併營收 418.79 億元，年減 5.61%。

隨著電商雙 12 購物節登場，電商業者看好，將於年底前再衝出一波買氣。