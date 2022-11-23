中國電商進軍美國 挑戰亞馬遜

據中國媒體報導，由中國電商巨頭拼多多 (PDD-US) 所推出的購物 APP「Temu」，在 10 月 17 日登上美國 APP Store 免費購物軟體榜單第一名，引起關注。

Temu 在美國才剛推出兩個多月就取得如此佳績。Temu 在應用商店的詳情頁面顯示「Team Up，Price Down」，意思是「組團購買，價格更低」，一如拼多多在中國市場所採取的低價商業模式。

不過，在美國市場，同樣採取低價策略的還有「SHEIN」，當然還有不容忽略的電商霸主亞馬遜 (AMZN-US)。Temu 作為後起之秀，未來能否順利在美國當地成功複製拚多多的中國市場成功經驗也還有待觀察。有消息指出，Temu 正計畫進入加拿大，還可能跨入歐洲的西班牙市場。

阿里巴巴集團 (BABA-US) 海外數字商業板塊總裁蔣凡今年上任後，也兩次增資旗下電商平台 Lazada，並公布「OKKI」B2B 獨立站建站 SaaS 解决方案，釋放出要重振海外業務的信號。

而騰訊 (00700-HK) 在跨境電商領域，則是投資了 Sea(SE-US) 旗下的蝦皮購物 (Shopee)。蝦皮近兩年來發展快速，目前在東南亞的流量已超越 Lazada，成為當地流量第一的電商平台。

但是就目前市場狀況來看，不管是哪個電商平台都難以挑戰亞馬遜的地位。亞馬遜在歐美市場的中高階線上購物市場，都站在主導性地位。該公司為了確保配送時效，過去數十年都持續建設倉儲物流，建立起出色的服務體驗，鞏固了核心壁壘。

挑戰海外市場的中國互聯網巨頭們，不論是市占率、物流服務，還是產品定位、都與亞馬遜有相當大的差距，特別是在流量紅利和預算支撐效果褪去之後，要拉近與亞馬遜之間的差距可能更加困難，未來發展還有待觀察。