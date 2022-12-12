泓德能源獲准創新板掛牌 雲豹能源可望接棒打造再生能源聚落

創新板第 2 家掛牌企業來了。證交所今 (12) 日召開審議委員會，通過泓德能源科技股份有限公司初次申請創新板股票上市案；此外，雲豹能源日前也已申請創新板掛牌，屆時若通過申請，可望打造創新板的再生能源產業的版圖。

泓德能源主力業務為各類太陽能光電案場開發、設計與工程統包，實收資本額為 8.5 億元，今 (2022) 年前 3 季稅前盈餘約 2.69 億元，累計每股稅後純益 2.7 元。

泓德能源經營團隊 10 年前在日本投資再生能源，2016 年響應政策回台布局，以太陽能發電併網量來看，短短幾年就躋身全台前十大，成立以來每年都有獲利，在新創公司中相對難得。

泓德能源為落實綠電普及化，同時運用自行研發智慧綠電系統 TITAN，導入 AI 演算法分析發電與用電數據資料庫，突破傳統電廠功能框架，成立電力調度戰情室，達到能源媒合及調度功能, 屬具創新型態智慧綠電公司。

至於申請中的雲豹能源則是全方位綠能整合商，旗下擁有再生能源電廠開發、投資設置及維運管理等三大主軸業務，同時以永續能源列為核心理念，用專業及行動，讓綠能起飛並與世界接軌，落實節能減碳，打造台灣綠能家園。

雲豹能源目前所開發持有的太陽光電系統遍及全台，目標將太陽光電推廣至資源貧瘠地區，而雲豹能源經營版圖也跨足風力發電、儲能、售電平台、水資源及生質能發電等領域，以「策略聯盟各領域領頭羊」的合作模式，發揮雙贏效果。