〈聲寶新品發表〉龜山舊廠區打造成物流中心 最快2年完工

家電大廠聲寶 (1604-TW) 今 (12) 日在新總部舉行 2023 年新品發表會，至於土地資產開發方面，總裁陳盛沺表示，龜山舊廠區將規劃成物流中心，預計興建時間需要 2-3 年，法人看好，未來中心啟動後，可望挹注每股純益 1 元。

聲寶龜山廠原本規劃打造成產業專區，不過考量新大樓建置時間長，還需要捐地回饋，因此調整成興建物流園區，擬自行建置完成後，出租給其他業者使用，預計 2-3 年完成。

家電生產線方面，已陸續遷移至台南廠生產，包括洗衣機、空調等，而冰箱產線較為複雜，預計明年第四季才會全數遷移至台南廠。其中，台南廠投產的首批自產自製洗衣機，為今年特仕款紀念機種「星愛情洗衣機」，除強調研發、製造皆為台灣製造外，更重視綠能生產製程，包含使用太陽能綠色能源、九成以上回收水循環利用等。

此外，特仕款紀念機種還可串連聲寶智慧家庭 APP，強調「剛剛好的智能」，繼原有的空調、清淨機外加入洗衣機，可以一鍵操作、遠端遙控，輕鬆晉升智慧家庭。

陳盛沺強調，過去兩年許多產業受到衝擊縮減投資，不過聲寶投資發展不會受到影響，先後斥資超過 30 億興建聲寶台南廠及聲寶集團新總部，也期望台灣企業家把目光放回台灣、投資台灣、創造就業機會，才能讓台灣品牌具有國際競爭力、與世界品牌齊頭並進。