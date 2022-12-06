比比昂估明年獲利再翻倍 網家詹宏志料電商將見大變化

網家 (8044-TW) 旗下專營日本跨境代標代購電商 Bibian 比比昂今 (6) 日指出，開站三年來業績成長近 3 倍，樂觀看明年獲利將再翻倍，成為網家旗下獲利事業模範生；網家董事長詹宏志也表示，預料跨境電商的發展將是下一階段電商市場的重大變化。

比比昂統計，在日圓貶值潮和雙 11 買氣湧現下，自 10 月 23 日至 11 月 30 日全站三周年慶檔期業績年增超過 20%，此顯示，邊境解封並不影響跨境網購的需求成長。

比比昂株式會社社長羅薇琳進一步說明，比比昂自 2019 年 10 月開站，三年來全站業績強勁成長近 300%，疫情下消費者透過跨境電商進行海外消費的意願大幅攀升，購買商品也越來越多元化、特色化。

為持續擴大服務並吸引更多消費者，比比昂將攜手日本知名時尚領頭業者 ONWARD HOLDINGS 旗下食品電商平台 ONWARD MARCHE，引進日本從北到南數百家的特色名店，有利挹注明年營運。

據比比昂觀察，站上消費者輪廓以 35-54 歲為主力，占比 55%，而男性哈日族的比例稍高，男女比約為 55 比 45，其中，男性消費者較偏好動漫公仔、3C 家電、露營釣具和汽機車改裝，女性則愛買藥妝保健與零食、服飾包包、生活雜貨等，而比比昂 8 月中新推出的藥妝商城，更使女性消費者新客占比高達 70%。