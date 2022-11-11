軟銀旗下投資基金 將買下Sogo、西武兩家百貨

日本軟銀集團 (SoftBank Group) 旗下的投資基金美國 Fortress Investment Group，將從日本 Seven & i 控股手中買下 Sogo 和西武兩家百貨公司。這筆交易將於周五 (11 日) 下午公布，成交金額估計超過 2000 億日元。

據《日本經濟新聞》報導，Seven & i 已決定將 Sogo．西武兩家百貨公司賣給 Fortress．日本知名的電器量販業者友都八喜 (Yodobashi) 也將和 Fortress 合作，目前正考慮在西武百貨的東京池袋本店和 Sogo 百貨的千葉店內設置賣場。

根據了解，Seven & i 將取得 Sogo．西武百貨的子公司、生活雜貨用品店「Loft」的股份，並將 Loft 留在集團內。

Seven & i 自今年年初開始就持續進行 Sogo．西武的出售手續，經過 2 次投標之後，由 Fortress 取得優先談判權，之後兩家公司持續針對各項條件進行談判。

Fortress 是軟銀集團旗下的投資基金公司，其主要成績包括投資日本不動產業者「Leopalace21」和日本國內規模最大的高爾夫球場業者「Accordia Golf Group」等。