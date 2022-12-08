盤中速報 - 立敦(6175)股價大漲至33.6元，漲幅達7.01%

立敦(6175-TW)08日12:43股價上漲2.2元，報33.6元，漲幅7.01%，成交569張。
立敦(6175-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為生產及銷售化成鋁箔。生產及銷售電蝕鋁箔。生產及銷售高純度導針。
近5日股價上漲3.46%，櫃買指數下跌0.05%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+108 張
- 外資買賣超：+107 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：-101 張
- 融券增減：-2 張
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