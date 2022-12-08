盤中速報 - 立敦(6175)股價大漲至33.6元，漲幅達7.01%

立敦(6175-TW)08日12:43股價上漲2.2元，報33.6元，漲幅7.01%，成交569張。

立敦(6175-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為生產及銷售化成鋁箔。生產及銷售電蝕鋁箔。生產及銷售高純度導針。

近5日股價上漲3.46%，櫃買指數下跌0.05%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+108 張
  • 外資買賣超：+107 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張
  • 融資增減：-101 張
  • 融券增減：-2 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+33.16%

$13,316

原投組報酬率

+23.30%

$12,330

投組標的成分

  • 40%

    高力

    8996

  • 20%

    華城

    1519

  • 20%

    立端

    6245

  • 10%

    八貫

    1342

  • 10%

    晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞