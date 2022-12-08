〈ESG大趨勢〉首檔連結MSCI巴黎協定氣候指數 柏瑞ESG新基金主打減碳投資

ESG 投資已是大勢所趨，瞄準減碳趨勢，柏瑞投信新問市基金「柏瑞 ESG 減碳全球股票基金」，投配組合至少 7 成來自於 MSCI 全球巴黎協定氣候指數成分股，是目前首檔連結 MSCI 全球巴黎協定氣候指數的基金。

柏瑞 ESG 減碳全球股票基金預定經理人馬治雲表示，該檔基金將從下而上構建投組，分析各個公司的基本面，初期預定投組鎖定「資訊科技」與「工業的產業」。

馬治雲說明，鎖定「資訊科技」與「工業的產業」主要是因為這些產業所提供的軟體或硬體設備，可協助下游客戶，例如採礦或發電公司提高效率、減少其碳排放量。

至於預定投組所設定的減碳比率，將以每年優於 MSCI 全球巴黎協定氣候指數為目標，看重的則是企業未來的減碳能力。

此外，該檔基金也將整合柏瑞集團特有之企業生命週期分類研究 (LCR)，以及分析企業永續經營表現的股票風險評估 (ERA) 框架，挑選基本面出色，特別注重其產品及服務的減碳潛力、企業生命週期可望邁入較高成長率階段、評價水準合理及風險相對較低的標的建構投資組合。

從數據來看，企業除了自行減碳也能幫助別人減碳，通常市場會傾向給予較高的評價，財務體質也較佳，根據 Bloomberg 數據，2020 年 12 月 31 日到 2022 年 9 月 30 日期間，MSCI 全球巴黎協定氣候指數 9 個季度的企業毛利率平均皆高於 MSCI 世界指數。

以 2022 年第 3 季為例，MSCI 全球巴黎協定氣候指數的企業毛利率平均近 40%，高出 MSCI 世界指數的約 32%。

柏瑞投信認為，在《巴黎協定》2050 達成淨零排放目標的帶動下，其所衍生出的減碳投資商機相當可觀，隨著減碳淨零的趨勢成形，自己減碳也幫別人減碳的企業，因為從供應鏈前端帶頭做起，可擴大正向減碳影響力，預料將提供相對較佳的投資機會。