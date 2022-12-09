升息打亂債市行情免驚 有兩類債券具潛力買點浮現

全球央行升息浪潮打亂股債行情，債券殖利率更是一路攀升，法人認為，在企業獲利能力可能轉弱、通膨不確定性等因素下，建議可鎖定「高信評」與「短天期」債券布局。

百達投顧表示，明 (2023) 年的債市有望因企業償債能力與價值面具吸引力支持，技術面則因為債市低迷，可望使得已發行債券價格獲得支撐，但要注意的是，總經仍是主要風險來源，包含地緣政治議題未解、全球經濟成長趨緩和能源供應問題都存在考驗，尤其是歐洲區域。

在選債上，百達投顧看好投資等級債券優於非投資等級債券；高順位債券優於次順位債券；產業則以防禦型產業會優於周期性產業；如以抵禦殖利率上升的衝擊角度來看，短天期債券策略的買點已經浮現。

百達投顧指出，今年因為美公債殖利率大幅彈升，加上信用利差擴張，使得投資公債、投資等級債或非投資等級債，都因此大幅修正；目前市場預期聯準會升息的高點將出現在明年 5 月前後，隨著政策利率高點將至，升息對債券市場的衝擊預估也可望接近尾聲。

瑞士百達資產管理債券經理 Philipp Buff 指出，相較於歷史水準，債券市場的價值面現在極具吸引力，特別是全球投資等級債券，儘管債券殖利率與利差尚未達到金融危機時的高點，但全球投資等級債券的平均價格已經跌破金融危機的水位，來到歷史最低點。

瀚亞投信認為，聯準會暗示可能放緩升息步伐，使得美債殖利率與美元指數回落，債券價格近期也全面彈升，預期在通膨放緩，投資級債價格走勢將逐漸脫離美國公債殖利率變化，而當經濟放緩時，投資等級債的價格將具有潛在支撐。

瀚亞投資研究團隊指出，美國投資級債利差走勢和美國公債殖利率波動度亦步亦趨，當聯準會升息幅度縮小、升息步伐放緩、升息路徑有較明確的訊息時，利率波動有機會進一步平緩，有助於投資人重新聚焦投資級債殖利率優勢。

統計今 (2022) 年 9 月約 1700 億面額的美元投資級債券評級被調升至 A 級以上，是近一年來最大升幅，顯示即便殖利率彈升，企業仍有穩健的財務體質、企業違約風險下降，有望提供收益。

瀚亞投資建議，投資人可利用此波美國投資級債殖利率彈升之際，掌握利率風險壓力漸減，基本面與技術面好轉之際，考慮長期投入資金佈局掌握優質收益機會。