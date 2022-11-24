提升ESG報告參考價值 安永提示五大重點

ESG 投資蔚為風潮，但如何提升 ESG 報告的參考價值，安永聯合會計師事務所建議可從 5 大面向著手，包括：「加強複合指標的透明度」、「深入了解永續資訊的多元應用」、「滿足可以提供確信服務的條件」、「建立可相互比較與互通的分類標準」與「協助新興國家的市場參與者」。

對於如何提升 ESG 資訊報告的決策參考價值與可信度，安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與 ESG 諮詢服務負責人曾于哲提出五大重點。

首先是加強複合指標的透明度，企業透過複合指標評估，從氣候變遷到污染及廢棄物，從產品責任到稅務透明度等議題項目有不同的加權統計，最終得出整體的 ESG 評鑑等級，由於多數大型 ESG 評鑑機構在設計 ESG 評鑑項目時，都是以財務表現作為主要依據，造成指標只會反映在財務表現上，無法反映投資人的社會影響力。

第二、深入了解永續資訊的多元應用，曾于哲說，永續資訊有兩種用途，包括：評估財務風險及社會影響力，雖不會相互衝突但經常遭到誤解。永續發展資訊系統以在乎財務風險的利害關係人期待為主，例如多數 ESG 報告制度以及 ESG 評鑑機構都不會計算企業對社會的影響，僅會衡量企業可能面臨的財務風險與機會。但是近年來帶動 ESG 投資成長的投資人，包含千禧世代，都更重視社會和道德考量。

第三、滿足可以提供確信服務的條件，獨立的確信服務有助永續資訊及贏得外界信任，未來幾年市場將更加要求對永續資訊進行全面的獨立外部確信。目前，美國和歐盟正考慮強制將確信要求列入永續資訊揭露規則中。

曾于哲表示，永續資訊系統的參與者必須了解「三道防線」的風險管理概念，分別為第一道防線：建立內控系統的公司治理制度，成員包括管理階層、董事會、審計委員會與內部稽核單位；其次則是第二道防線的「獨立外部確信服務」，以及第三道防線「受監理機關監管」。

第四、建立可相互比較與互通的分類標準，為了使永續資訊具備透明化與可對照性，行政機關必須以互補原則建立分類標準，以數據系統化判斷經濟活動是否具備永續發展潛力。

第五、協助新興國家的市場參與者，新興經濟體將在 2050 年前成為全球溫室氣體排放的主要來源，而相較其他市場相對缺乏韌性，較難以適應氣候變遷帶來的衝擊。