用股票規劃退休理財今年增逾1成 但逾6成不滿意投報率

根據施羅德投信最新發布的退休調查，國人準備退休仍偏愛以「銀行儲蓄或定存」，但用「股票」為退休理財工具的比例，則較去年調查增加 11%，持有比達 7 成，但受市場波動影響，逾 6 成認為用股票理財投報率比預期來得差。

調查顯示，63.4% 的受訪者表示，整體退休投資的平均報酬率比預期差，應與今年以來台灣資本市場的波動有關；另外有近 65% 的退休投資者表示近兩年曾調整過投資組合，其中近半因是因為「市場波動大」而主動進行調整，尤其以 30 至 39 歲投資族群最為顯著。

施羅德投信表示，隨著投資股票的比重增加後，退休規劃更容易受短期市場波動影響，導致多數民眾會擔心退休金不夠用。

調查顯示，受訪民眾對於未來退休生活最擔憂的，是退休金不足以達到預期舒適的生活 (63.2%)；其次是擔憂不足以支付日常基本生活開銷 (55.5%)，尤以年輕族群 (67.8%) 最為擔心。

另外，不管從國際到台灣，投資人的偏好和行為也有明顯改變，根據最新的施羅德 2022 全球機構法人大調查來看，影響力投資明顯在歐洲、拉美以及亞洲越來越受法人青睞。

從台灣的調查也可發現，一般投資人對影響力投資意願高達 81.6 分，特別是影響力投資下、和退休議題相關的氣候環境以及醫療照護題材，也明顯成為主流趨勢。

施羅德投信業務行銷長陳思名指出，變動的環境讓投資人處境艱難，一方面要對抗大環境的影響並創造穩定的現金流，另外則是了解產業動態、精準掌握投資機會，成為現下退休理財的新課題。

陳思名表示，「行情總在絕望時出現」是投資上常見的法則，今 (2022) 年的修正也可創造出可以期待的新時代，建議投資可在波動市場中創造機會，建議可以「W.I.S.E」理財四字訣，分別是 Wellness（醫療福祉）、Income（現金收益）、Sense（面面俱到），以及 Environment（永續未來）進行退休理財。

