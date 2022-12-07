〈財報〉英特爾旗下Mobileye上季業績亮眼 早盤股價漲逾6%

英特爾 (INTC-US) 旗下自駕部門 Mobileye 周三（7 日）美股盤前公布自 10 月上市以來第一份財報，受惠汽車製造商對其自駕技術需求強勁，營收年增近 4 成、獲利表現佳，均優於華爾街分析師預期，第四季財測也出色。

截稿前，在財報佳績加持下，Mobileye(MBLY-US) 早盤股價上漲 6.33%，每股暫報 32.42 美元，市值為 259.98 億元。

財報顯示，Mobileye 第三季（截至 10/1）營收年增 38% 至 4.5 億美元，優於 Refinitiv 分析師預期的 4.47 億美元，不過第三季淨損從 2,600 萬美元擴大至 4,500 萬美元；第三季經調整後每股獲利報 0.15 美元，高於分析師預估的 0.12 美元。

展望未來，Mobileye 預估第四季營收落在 5.27 億至 5.45 億美元區間，高於分析師預估的 4.837 億美元，按非通用會計準則（non-GAAP）營益介在 1.69 億至 1.84 億美元；今年全年營收將介在 18.31 億至 18.49 億美元，non-GAAP 營益落在 6.37 億至 6.53 億美元。

目前車商整合輔助駕駛功能增加汽車安全功能的努力讓自駕技術得到更多採用，Mobileye 等多家自駕技術公司受惠。Mobileye 的客戶包括 BMW、日產汽車、福斯汽車等。該公司於 10 月 26 日在那斯達克上市，首次公開發行（IPO）融資 8.61 億元。