〈財報〉湯品醬料需求不受漲價影響 金寶湯調升全年財測

在上季營收超過預期後，金寶湯公司 (Campbell Soup Co)(CPB-US) 周三 (7 日) 調升全年銷售額和獲利預期，表示即使該公司提高售價以抵消不斷上漲的成本，對其湯和醬汁的需求也保持穩定。

雖然今年來多次調升售價，但各個北美包裝食品製造商幾乎沒有受到消費者的反對，因為高通膨促使人們在家做飯而不是外出就餐。

金寶湯 CEO 克勞斯 (Mark Clouse) 表示：「受到通貨膨脹驅動的定價行動給合生產率提高，我們本季大幅緩解了明顯的通貨膨脹壓力。」

金寶湯的樂觀業績緊隨家樂氏 (K-US)、通用磨坊 (GIS-US) 和卡夫亨氏 (KHC-US) 的業績；這些公司最近幾個月表示，幾輪漲價尚未顯著削弱對其產品的需求。

即使如此，雜貨和必需品是經濟低迷時期需求最後才會下降的品類，但分析師警告，隨著低收入和老年購物者轉向更便宜的商店自有品牌產品，金寶湯等公司可能很快就會受到影響。

金寶湯預計 2023 財年淨銷售額將成長 7% 至 9%，而之前的預測為成長 4% 至 6%。

它還預計 2023 財年調整後每股獲利在 2.90 美元至 3.00 美元之間，而之前預期為 2.85 美元至 2.95 美元。

根據 Refinitiv 的 IBES 數據，該公司第 1 季淨銷售額成長 15% 至 25.8 億美元，高於分析師預期的 24.5 億美元。

其股票在周三盤前交易上漲 2%。