英特爾金雞母Mobileye傳完成IPO定價、估值170億美元 周三正式交易

華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士報導，英特爾旗下自動駕駛公司 Mobileye 完成首次公開發行 (IPO) 定價，為每股 21 美元，公司估值約 170 億美元，比英特爾最初目標金額相比大幅縮水。Mobileye 周三 (26 日) 將以股票代碼「MBLY」，在那斯達克交易所開始交易。

根據消息來源，Mobileye 以每股 21 美元發行 4100 萬股，募資 8.61 億美元，估值 170 億美元，這個金額高於英特爾 2017 年收購的 153 億美元，但遠低於去年底宣布 IPO 計畫時的 500 億美元。

WSJ 報導的 IPO 定價，比英特爾的目標價格區間高 1 美元。根據其日前的報導，Mobileye IPO 每股定價可望吻合或高於英特爾的每股 18 至 20 美元目標區間。

由於市況不佳、股市劇烈震盪，決定 IPO 的價格變得相當棘手。在利率上升衝擊下，今年的 IPO 市場相當冷清，Dealogic 的數據顯示，年初以來 IPO 募資額僅 74 億美元，可能寫下數十年來最低紀錄。

科技股是升息環境下受創最深的類股之一，那斯達克過去一年來下跌 26%。對 Mobileye 來說，自動駕駛技術過去幾年炙手可熱的情況開始冷卻，產業競爭卻日益激烈，Alphabet 的 Waymo、亞馬遜旗下 Zoox 都投入戰局。

不過，英特爾仍決心推動 Mobileye 的 IPO，這預料將是今年最後一個主要 IPO 案。英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 曾說，公司不需要 Mobileye 募集的資金，推動上市是為了提高 Mobileye 的知名度，並吸引更多業務。

為了讓上市案順利進行，英特爾減少 IPO 股數，使 Mobileye 最終流通在外股數只會占整體的 5-6%，英特爾還把約 40% 股權分配給所謂的基石投資人。

不僅如此，負責這筆交易的英特爾高層和承銷商也刻意不把股票定價定得太高，希望股票上市後有好表現。