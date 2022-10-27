〈美股熱門股〉Mobileye掛牌首日行情亮麗 盤中股價大漲逾30%

英特爾旗下自動駕駛公司 Mobileye(MBLY-US) 周三（26 日）首次公開發行（IPO）行情亮麗，開盤後一度大漲逾 36%，截稿前漲幅收窄至 31.14%，每股暫報 27.54 美元，先前 Mobileye 的發行價為每股 21 美元。Mobileye 的上市可能是美股今年最後一次大規模的 IPO。

Mobileye 周三以每股 26.71 美元的價格開盤，一度漲至每股 28.49 美元，其 IPO 發行價為每股 21 美元，比定價目標每股 18 至 20 美元高出 1 美元。不過用以往 IPO 盛況的標準來衡量，Mobileye 掛牌首日漲勢並不驚人，但仍是今年美國主要上市公司中漲幅最大的。

MobilEye 此次上市共發行 4,100 萬股，募資 8.61 億美元，公司估值約為 170 億美元，高於英特爾在 2017 年收購該公司的 153 億美元，不過卻遠低於 MobilEye 在去年年底宣布上市計畫時最初預期的 500 億美元，目前估值只有最初預期的三分之一，不過有鑑於市場低迷，MobilEye 估值大幅削減不足為奇。

外媒報導指出，Mobileye 是美國第四大 IPO，也可能是今年最後一宗大型 IPO，除非其他公司出人意料迅速轉向上市。值得一提的是，另一家備受市場期待的配送服務公司 Instacart 在三度把估值下調至 130 億美元後，決定取消今年的 IPO 計畫。

隨美國利率飆升、地緣政治干擾，美股主要指數大幅波動對 IPO 市場造成衝擊。根據 Dealogic 數據，今年迄今，美股 IPO 的融資規模僅為 74 億美元，使今年成為數十年來美股 IPO 最冷清的一年。

MobilEye 上市後面臨的另一個挑戰是，自駕汽車技術需求在幾年前相當旺盛但現今已經降溫，將與包括來自 Goole 母公司 Alphabet(GOOGL-US)旗下的 Waymo 和亞馬遜 (AMZN-US) 旗下的 Zoox 等同業競爭對手較勁。

在充滿挑戰的市場條件下，英特爾 (INTC-US) 決定推進 Mobileye 上市，引發外界猜測這家晶片製造商面臨募集現金為其業務轉型計畫提供資金的壓力。英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）本周早些時候表示，進行 IPO 是為讓 MobilEye 成為上市公司，而不是替英特爾募集資金。

另外，英特爾在提交給美國證券交易所（SEC）的文件表示，其將繼續持有 Mobileye 的所有 B 類股票，使其能夠以 99.4% 的投票權控制該公司。