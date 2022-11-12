Mobileye分拆上市 英特爾執行長大筆買進自家小金雞股

英特爾 (INTC-US) 執行長 Pat Gelsinger 近期一直在買進自家股份，但同時他花更多錢買進英特爾分拆上市的自動駕駛技術公司 Mobileye (MBLY-US)。

根據提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件，Gelsinger 於 10 月 28 日以 IPO 價格每股 21 美元買進 Mobileye 12 萬股，約莫 252 萬美元。

Gelsinger 擔任 Mobileye 的董事長。他又在 10 月 31 日以均價 28.16 美元買進英特爾 8830 股，約莫花費 25 萬美元，手筆大約僅購買 Mobileye 股份的 1/10。

Gelsinger 目前直接擁有英特爾 96049 股，另外 266530 股透過信託持有。

英特爾和 Mobileye 均未讓 Gelsinger 接受媒體對其購股的置評請求。

Gelsinger 自 2021 年 2 月起擔任英特爾執行長，幾個月前他曾以較高價格在公開市場購入英特爾股票。今年 8 月，他支付約 50 萬美元買進英特爾 14800 股，每股均價 33.86 美元。

英特爾 10 月 28 日甫公布業績低迷的第三季財報和令人失望的財測。該公司稱其計劃大幅削減成本，包括「大量裁員」。KeyBanc 資本市場分析師 John Vinh 寫道，英特爾推出削減成本措施似乎是因為宏觀經濟環境惡化，以及其代工業務有更務實的改革辦法，可提高競爭力。

他給予英特爾股票「符合產業權重」的評級，並補充他對英特爾在 IDM 領域扭轉局面並在晶圓代工業務締造成功的可能性持懷疑態度。