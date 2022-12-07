〈進出口統計〉我對陸港出口值年減2成 減幅創近10年最大

我國第 4 季出口吹冷風，也連帶拖累對主要出口市場表現。根據財政部統計，11 月僅對日本出口呈現正成長，其餘包括陸港、東協、美國與歐洲則同步下滑，其中對陸港年減幅達 2 成，不僅連續 4 個月負成長，減幅更創 2013 年 3 月以來最大。

根據財政部今 (7) 日發布最新統計，我對陸港 11 月出口值 135.6 億美元、年減 20.9%，包括電子零組件、資通與視聽產品、塑橡膠及其製品、光學器材與化學品都同步下挫。

財政部統計處處長蔡美娜表示，我對陸港單月出口值年減 20.9%，是連續 4 個月下降，同時也是 2013 年 3 月以來最大跌幅，而我對陸港出口萎縮，也影響我總出口表現，11 月出口年減幅 13.1%，其中有 8.6% 來自中國影響，影響率換算成數約 66%。

對日本出口表現則是一枝獨秀，11 月對日出口值 29.6 億美元，為歷年單月第三高，年增幅為 15%，其中電子零組件單月出口值年增幅達 4 成，但資通與視聽產品、化學品、基本金屬及其製品則同步衰退。

另外，我對美國 11 月出口 58.8 億美元、年減 11.3%，為 2016 年 5 月以來最大降幅，累計前 11 月我對美貿易出超已經到達 275 億美元，提前刷新歷年全年紀錄；而對歐洲、東協出口，11 月分別年減 19%、4.5%，雙雙創下兩年半來低點。

蔡美娜指出，今年前 11 月包括電子零組件、運輸工具等貨類累計出口值都已超越歷年全年水準；五大出口市場中提前報佳音的有美國、日本、東協，但對中國大陸與香港，則是受到動態清零，經濟萎靡不振的拖累，不僅是五大市場中唯一創新高希望渺茫，甚至是 2019 年美中貿易戰以來對陸港出口再度出現下滑。