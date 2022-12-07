〈進出口統計〉旺季效應落空 財部：Q4出口衰退成定局

財政部今 (7) 日公布最新稅收統計，11 月出口規模值降至 361.3 億美元，創近 19 個月以來低點，年減幅 13.1%，減幅也是 2016 年 2 月以來近 7 年最大降幅；統計處處長蔡美娜坦言，不僅 11 月出口黯淡無光，就連 12 月與第 4 季也將呈現負成長，旺季效應確定落空。

蔡美娜表示，11 月出口衰退主因與全球高通膨與升息壓力有關，導致終端需求明顯萎縮，加上中國清零抗疫干擾生產活動，導致供應鏈仍有庫存調整壓力，而且還沒看到落底跡象。

進一步看主要出口貨類表現，11 項貨類出口值全數翻黑呈現負成長，主因與中國需求減緩有關，其中塑橡膠及其製品與光學器材，受買氣不振、價格疲軟與廠商調降產能等因素影響，導致 11 月出口分別較去年同期減少 33.4%、31.9%，分別創下連續 9 個月、13 個月負成長，是表現最弱的貨類。

至於基本金屬及其製品、化學品與紡織品的 11 月出口值則較去年同期年減逾 2 成主要是反映客戶端態度觀望，加上產業仍在積極去化庫存所致。

而先前表現穩定成長的電子零組件、資通訊與視聽產品、礦產品等 3 貨類，同樣無法抵擋外在環境轉弱影響，11 月出口值同步翻黑，創下 2016 年 5 月以來首見負成長。

其中電子零組件 11 月出口值年減 4.9%，終止連續 42 個月正成長，原因除與全球消費性電子景氣低迷有關，研判也跟中國疫情升溫，衝擊國際品牌產能所引發連鎖效應所致。

另外，資通與視聽產品部分，蔡美娜說，除了網通有需求支撐外，包括個人電腦、電腦零組件、儲存媒體買氣急速下滑，造成 11 月出口年減幅 5.4%；礦產品則因廠商安排定期檢修，導致 11 月出貨量減少，加上價格漲勢收斂，使得出口終止連續 20 個月正成長，轉為年減 8.2%。

蔡美娜認為，今年下半年可明顯感受到外銷景氣由盛轉衰，使得出口市場旺季吹冷風，儘管全年出口仍可創新高且有中高個位數的成長，但 12 月已無法避免連 4 黑，第 4 季負成長已成定局，為 2 年半以來首次出現出口萎縮局面。

蔡美娜進一步指出，在全球景氣弱化的情況下，加上多數廠商仍有調整庫存壓力，加上大陸封控措施讓蘋果首度調降出口預估，將影響電子零組件拉貨，預估 12 月出口值年減幅約 8%~12% 規模值約 358 到 374 億美元，第４季出口年減幅預估約 7%。