臻鼎子公司鵬鼎擬發行非公開發行A股股票 籌資約175億元

臻鼎 - KY(4958-TW) 旗下子公司鵬鼎 (SZ.2938) 經董事會通過，將以發行非公開發行 (private placement) A 股股票相關事宜，發行股數低於 1.5 億股且募集約人民幣 40 億元 (約新台幣 175 億元)，預計將在 2023 年 5、6 月間完成發行，如以 1.5 億股計算，將稀釋臻鼎對鵬鼎的持股比例由 72.18% 降至約 68%。

同時，深圳鵬鼎對於此一發行非公開發行 (private placement) A 股股票議案，將於 12 月 23 日召開股東臨時會討論通過後，送交中國大陸證監單位審核，按時程規劃，如一切順利，預計將在 2023 年 5、6 月間完成發行，募集約人民幣 40 億元資金。

臻鼎主管指出，鵬鼎此一發行非公開發行 A 股股票主要資金用途，主要包含淮安第三園區的高階 HDI 及 SLP 擴產、淮安第一園區的汽車板及伺服器板擴產、數位轉型升級與充實營運資金。

臻鼎主管指出，中國大陸的上市公司發行非公開發行股票募集資金，與台股的發行私募股相類似，大陸的上市公司發行非公開發行股票募集資金，必須經過股東會及證監單位同意，並且對於應募的法人資格有相關限制；但是台灣上市櫃公司發行私募股票的閉鎖期爲 3 年，中國大陸的上市公司發行非公開發行股票閉鎖期僅爲 6 個月。

臻鼎旗下子公司鵬鼎 2018 年在深圳 IPO，當時並一舉募集逾人民幣 37 億元的資金。