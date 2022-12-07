全心免疫檢查點強化劑 明年上半年取得一期臨床期中數據

全心醫藥 (AltruBio Inc) 今 (7) 日宣布，旗下免疫檢查點強化劑 ALTB-268，獲得美國 FDA 核准通過新藥臨床試驗(IND)，預計明年上半年取得一期臨床試驗中期數據後，同步規劃啟動治療潰瘍性腸炎的二期試驗。

執行長周慧泉表示，目前市面上針對自體免疫性疾病的治療方式，是全面抑制免疫反應，此舉可能導致不良副作用，因此期待透過旗下產品多項化 (Pipeline-in-product) 平台所開發的新一代 PSGL-1 免疫檢查點強化劑 ALTB-268，能在不影響正常免疫反應的情況下，針對免疫失調源頭著手治療。

全心醫藥表示，ALTB-268 將於 2023 年上半年用一期臨床試驗的中期數據，檢查健康受試者的安全性和耐受性，並計劃隨後啟動二期臨床試驗對潰瘍性腸炎患者的治療。

全心醫藥透過對 PSGL-1 免疫檢查點調節劑作用，開發治療 T 細胞引發的免疫疾病的平台，其中第一代分子藥物 ALTB-168，已在 4 種自體免疫和發炎性疾病中驗證其作用機制，包括潰瘍性腸炎、類固醇無效急性移植物抗宿主疾病、銀屑性關節炎、銀屑病。

另外，第二代 PSGL-1 活化型抗體 ALTB-268 是 ALTB-168 的四價版本，ALTB-268 除效力更好外，其開發皮下注射劑型已經用於 ALTB-168 驗證的適應症，並正在向多種自體免疫和發炎性疾病的臨床試驗申請邁進。