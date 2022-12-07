促銷旺季難敵終端消費疲軟 手機出貨量Q4估年減

研調機構 TrendForce 出具最新報告指出，第三季全球智慧型手機總產量僅 2.89 億支，季減 0.9%，年減 11%，打破歷年來第三季旺季正成長，儘管第四季促銷活動有望加速庫存去化，但仍難敵整體消費疲軟，估本季手機總產量僅季增 9.3%，仍比去年同期衰退。

TrendForce 表示，手機品牌廠持續以降低庫存為目標，並鎖定年底節慶、電商促銷等活動加速庫存去化，不過從雙 11 銷量來看，各品牌廠大幅降價來吸引買氣的策略，仍難敵經濟疲弱對消費信心的衝擊，因此預估第四季智慧型手機總產量約 3.16 億支，季增 9.3%，對比 2021 年同期仍呈現衰退。

TrendForce 進一步指出，2021 年第三季開始智慧型手機市場明顯轉弱，連續六季呈現年衰退，預估低谷週期過後，將隨著通路庫存水位修正完畢，最快 2023 年第二季才有望回暖。

因應庫存上升問題，三星 (Samsung) 第二季下旬縮減智慧型手機產量，加上對展望保守，因此第三季產量僅季增 3.9%，約 6420 萬支，由於庫存壓力仍在，第四季產量仍將縮減；折疊機方面，今年全球折疊機市占率 1.1%，三星囊括近 9 成，預估明年全球折疊機市占率提升至 1.5%，三星則可望拿下近 8 成市占。

蘋果 (Apple) 第三季受惠華為轉單效益、新機發表與定價得宜，手機產量成長至 5080 萬支；第四季是蘋果新品衝刺期，隨著 iPhone 14 系列新機發表後，市場買氣明顯朝向 Pro 系列，因此蘋果調整四款新機產出比重，但又受到主力代工廠 Foxconn 中國鄭州廠因疫情影響稼動率，將影響第四季蘋果智慧型手機產量。

另外，小米 (包含 Redmi、POCO、Black Shark)、OPPO(包含 Realme、 OnePlus)、Vivo 中，僅小米第三季產量與第二季持平，其他兩家業者均呈現季減。TrendForce 指出，三家業者下半年生產表現皆受限於庫存修正、中國封控、印度市場經濟成長放緩，預估第四季產量將與第三季持平。