〈醫療科技展〉台塑生醫布局再生醫療商機 新藥明年導入醫院數量倍增

醫療科技展今 (1) 日登場，台化 (1326-TW) 旗下台塑生醫也不缺席，總經理劉慧啟也特別展示自家再生醫療技術，看好明年再生醫療雙法通過後，自體免疫細胞療法導入大型醫院數量將倍增，適應症也將擴大至 17 種癌症。

劉慧啟指出，衛福部 2018 年通過「特管辦法」，讓癌症患者接受現有的傳統治療方法之外，也能接受「自體免疫細胞療法」。

劉慧啟表示，目前旗下長春藤生科 IKC 自體免疫細胞療法已可對抗血癌等六種以上實體癌、囊括十大癌症，已拓展至全台 9 座醫院，預計明年可望拓展至 18 家醫院，適應症範圍也進一步擴大。

台塑生醫看準再生醫療商機，今年初斥資 7.55 億元入股長春藤生命科學，股權達 51%。

劉慧啟指出，國內自體免疫細胞療法多仍在一期臨床階段，而目前長春藤 CIK 自體免疫殺手細胞技術已進入二期階段，預計 5 年內完成三期。

劉慧啟表示，國內「再生醫療雙法」可望在明年第一季通過，屆時將申請臨時藥證，GTP (人體細胞組織優良製造規範) 的細胞製備工廠啟動量產、擴大國內再生醫療布局。

劉慧啟說，目前自體免疫細胞療法仍多於重症末期階段，實驗發現施打一劑後有一半患者在自體量表、腫瘤控制有改善跡象；再生醫療已在美國、日本等國行之有年，期望未來國內再生治療可望提前在發病初期開始用藥，甚至是發展到保養領域。