杏國胰臟癌新藥三期數據 將登歐洲腫瘤學會

2022 歐洲腫瘤內科學會亞洲年會 (ESMO Asia) 於 12 月 2 日至 4 日在新加坡舉行，杏國 (4192-TW) 今 (2) 日公告，旗下胰臟癌新藥 SB05PC 三期人體臨床試驗，也會在該年會上發表其試驗結果摘要壁報。

杏國胰臟癌新藥 SB05PC 的全球多國多中心三期臨床試驗去年解盲失利，不過整理數據資料後，取得中國國家藥品監督管理局 (NMPA) 許可，執行三期人體臨床試驗，同時也與美國食藥局 (FDA) 溝通，爭取 SB05PC 在全球市場能夠敗部復活。

杏國認為，新藥研發是高風險高回報的產業，風險控管非常重要，目前除了 SB05PC 之外，還有其他產品線足以分攤風險，加上公司擁有 EndoTAG-1 技術平台與相關新藥轉量產技術與專利，仍能創造新藥價值。

至於母公司杏輝 (1734-TW) 方面，由於過去幾年投資杏國發展新藥，杏國胰臟癌新藥 SB05PC 過去在全球 7 個國家啟動三期臨床試驗，研發費用高，光是 2021 年虧損金額就達 4.58 億元，而杏輝持股 62%，認列損失約 2.8 億元。

事實上，杏輝每年獲利至少 4 億元，過去每年投入杏國的研發費用約 5 億元，不過杏國 SB05PC 全球臨床試驗一段落，目前僅剩在中國繼續執行，也大幅降低杏輝支出費用。

此外，本業保健品與藥品需求持續增加，尤其近期明星商品蓉憶記，能幫助延緩衰老，今年銷售量迅速攀升，同時順應市場投放廣告，加上單價高推升業績成長。法人預期，在保健與藥品挹注下，加上子公司費用負擔減少下，全年獲利有望登 9 年新高。