盤中速報 - 南電(8046)急跌-2.03%報290.0元，成交4,516張

南電(8046-TW)近5分K跌速2.03%，07日09:09報290.0元，成交4,516張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

南電(8046-TW)近5日股價上漲14.04%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.72%。台灣加權指數上漲0.13%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+6,008 張
  • 外資買賣超：+5,342 張
  • 投信買賣超：+187 張
  • 自營商買賣超：+479 張
  • 融資增減：-483 張
  • 融券增減：-283 張

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