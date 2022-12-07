盤中速報 - 華城(1519)急跌-2.03%報48.1元，成交5,377張

華城(1519-TW)近5分K跌速2.03%，07日09:09報48.1元，成交5,377張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華城(1519-TW)近5日股價上漲17.63%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲4.27%。台灣加權指數上漲0.13%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,061 張
  • 外資買賣超：+2,207 張
  • 投信買賣超：+2 張
  • 自營商買賣超：+852 張
  • 融資增減：+1,890 張
  • 融券增減：+242 張

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