華城明年營運再向上 樂觀看未來2-3年接單動能

華城 (1519-TW) 今(5)日召開法說，總經理許逸德指出，今年營收估持穩去年，但 EPS 可望超越 2020 年，且今年已新接 20 台台電訂單，加上目前接單較去年同期成長約 3-4 成，看好明年業績將優於今年，未來 2-3 年接單無虞。

許逸德表示，今年受缺工、缺料及運費大漲等問題影響，預估營收將維持去年水準，11、12 月營收估與去年同期相當，不過，他也指出，雖然接單較去年同期明顯成長，但包括綠能、光電、建廠及外銷案場等客戶，都有延遲拉貨現象，訂單將遞延至明年認列，看好明年營運將優於今年。

華城看好，綠能轉型、台電強韌電網計畫及外銷將成為未來營運三大成長動能。其中，綠能方面，除離岸風電、路上變電站設備外，也將切入風機葉片組裝，另外，強韌電網計畫方面，電力變壓器也明顯成長，高階訂單比重也有所提升。

華城看好電動車市場前景，今年分割電動車充電事業，成立子公司華城電能，主要業務為車廠服務、安裝工程、充電設備及運營管理，並引進宏碁、中租 (5871-TW) 集團旗下中租能源為策略投資人，持股各約 10%，至於華城持股則由原先約 80%、降至 65%。

華城電能執行長許逸晟指出，華城電能切入台灣市場包括德系、韓系、日系、法系、瑞典及台系等供應鏈，收入來源包括銷售充電站設備、安裝及充電金等，合作車廠每銷售一台電動車，可貢獻營收 5 萬元，目標 3-5 年內開始獲利。

