盤中速報 - 華城(1519)急拉2.44%報43.95元，成交525張

華城(1519-TW)近5分K漲速2.44%，05日09:16報43.95元，成交525張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華城(1519-TW)近5日股價上漲4.91%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲4.78%。台灣加權指數上漲1.3%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,866 張
- 外資買賣超：+1,509 張
- 投信買賣超：+2 張
- 自營商買賣超：+355 張
- 融資增減：-249 張
- 融券增減：+17 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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