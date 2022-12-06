盤中速報 - 華城(1519)股價大漲至47.7元，漲幅達7.67%

華城(1519-TW)06日09:00股價上漲3.4元，報47.7元，漲幅7.67%，成交818張。

華城(1519-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變壓器及配電盤。配電器材及其他。統包工程。

近5日股價上漲7.13%，台灣加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,996 張
  • 外資買賣超：+1,559 張
  • 投信買賣超：+2 張
  • 自營商買賣超：+435 張
  • 融資增減：+421 張
  • 融券增減：+44 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+21.36%

$12,136

原投組報酬率

+13.49%

$11,349

投組標的成分

  • 40%

    亞元

    6109

  • 20%

    晶呈科技

    4768

  • 20%

    奇鋐

    3017

  • 10%

    連宇

    2482

  • 10%

    摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞