盤中速報 - 華城(1519)股價大漲至47.7元，漲幅達7.67%

華城(1519-TW)06日09:00股價上漲3.4元，報47.7元，漲幅7.67%，成交818張。
華城(1519-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變壓器及配電盤。配電器材及其他。統包工程。
近5日股價上漲7.13%，台灣加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,996 張
- 外資買賣超：+1,559 張
- 投信買賣超：+2 張
- 自營商買賣超：+435 張
- 融資增減：+421 張
- 融券增減：+44 張
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