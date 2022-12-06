盤中速報 - 華城(1519)急跌-3.49%報47.0元，成交5,878張

華城(1519-TW)近5分K跌速3.49%，06日09:26報47.0元，成交5,878張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華城(1519-TW)近5日股價上漲7.13%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲5.99%。台灣加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,996 張
- 外資買賣超：+1,559 張
- 投信買賣超：+2 張
- 自營商買賣超：+435 張
- 融資增減：+421 張
- 融券增減：+44 張
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AI優化後報酬率
+20.62%
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原投組報酬率
+15.30%
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投組標的成分
40%
6109
20%
4768
20%
3017
10%
2482
10%