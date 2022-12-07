華爾街兩大行CEO：美國明年經濟可能步入衰退

高盛集團執行長蘇德巍（David Solomon）周二（6 日）表示，美國經濟明年可能步入衰退，而高盛業務線與宏觀經濟密切相關，隨經濟成長放緩，公司將不得不做出一些艱難的決定，包括減薪、獎金減少、裁員，特別是在軟著陸還遠未確定的情況下。摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）同日表示，通膨可能讓美國經濟在明年陷入衰退。

經濟前景不確定性，高盛執行長蘇德巍發出減薪和裁員警告。(圖片：AFP)

蘇德巍表示，美國經濟可能在明年步入衰退，儘管高盛的宏觀經濟學家表示仍有避免衰退的可能。目前有多家華爾街大型機構的共識是，美國經濟將在明年陷入衰退。

對於這一悲觀的預期，蘇德巍強調：「你必須假設未來的日子會很坎坷，必須在財務資源、組織規等方面不得不更為謹慎，在某些領域開始削減成本。」

另外蘇德巍也說：「觀察近兩年業務表現，大家應該不會感到驚訝，去年是非凡的一年，但今年的情況迥然不同，因此薪資自然會更低。」

當前高盛正面臨難題，既要控制總支出，又要獎勵表現良好的員工。該公司一直在削減成本，保護利潤免受進軍消費銀行業務的成本高於預期以及全球經濟放緩的影響。

外媒上周援引知情人士消息報導，高盛全球市場部門的高層收到警告，其薪資將削減兩位數的百分比，此與整個產業的預測和該部門自身出色表現背道而馳。按全年來看，高盛的年度交易收入有望突破 250 億美元，年增 15%。

知情人士表示，現階段的薪資討論是初步方案，未來可能會有所變動。不過當前這一方案已引起外界不少討論。

另外，高盛對投行部門的裁員規模可能遠超其他大行，而且高盛該部門未獲年終獎金的員工可能超過 100 人。今年前 9 個月，高盛來自投資銀行業務的收入年減 45%，而資產管理收入年減 71%。

戴蒙：通膨可能讓美國經濟在明年陷入衰退

摩根大通執行長戴蒙表示，通膨恐讓美國經濟在明年陷入衰退。(圖片：AFP)

戴蒙說，雖然消費者和公司目前狀況良好，但這種情況可能不會持續太久。美國消費者從新冠疫情刺激計畫中獲得 1.5 兆美元的額外儲蓄，支出比 2021 年增加 10%，然而通膨正在侵蝕這一切，這筆額外儲蓄可能在明年年中的某個時候耗盡。

戴蒙還提到自己對利率的看法，他認為聯準會（Fed）將把利率升至 5%，可能不足以抑制通膨外，還會加劇借款人的壓力。

戴蒙從今年早些時候就開始對美國經濟表示擔憂，他曾在 6 月表示正在讓自家銀行替即將到來的經濟颶風做好準備，部分原因是 Fed 取消量化寬鬆和地緣衝突。