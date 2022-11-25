高盛：微軟取代亞馬遜成對沖基金最愛持股

華爾街的快錢有了新寵。以史奈德 (Ben Snider) 為首的高盛策略師在最近的報告中表示，微軟 (MSFT-US) 已取代亞馬遜 (AMZN-US) 成為對沖基金中最受歡迎的前 10 大股票。

該投行的對沖基金趨勢監測分析了該產業 786 家公司的部位，發現其中 82 家將微軟列為前 10 大多頭標的；亞馬遜出現在領先的選秀隊列中 79 次。

在對沖基金的前 10 大選擇中出現頻率最高的其他名字是：Alphabet (GOOGL-US)、Uber (UBER-US) 和 Netflix (NFLX-US)。Uber 和 Netflix 首次躋身最受歡迎的對沖基金多頭前 5 名。

大型科技龍頭繼續在最受歡迎的頂級對沖基金持股名單中占據主導地位，即使大型科技股今年在利率上升的情況下出現嚴重縮水。

Fed 官員一直致力於在 2022 年大幅升息來抑制通脹，Fed 今年至今基準利率區間累計調升 3.75 個百分點。較高的利率抑制了成長前景，並對科技業的估值構成挑戰。

Meta Platforms (META-US) 今年來下跌 66%，是標準普爾 500 指數中表現最差的股票之一，自 2014 年以來首次跌出對沖基金持有量的前 5 名。

高盛的對沖基金「VIP」首選由 50 支最常出現在前 10 名基本面對沖基金持股中的股票組成，這些股票擁有價值約 1.5 兆美元的多頭股票部位。高盛是以截至 11 月 13 日的 13F 文件編製最新報告。

高盛的數據顯示，自 2001 年以來各季這些 VIP 有 58% 表現優於標普 500 指數，在這些單季中平均超額回報為 34 個基點。

然而，今年以來，「VIP」名單中個股下跌近 30%，而標普 500 指數下跌 16%。表現不佳使高盛的 VIP 首選可望成為 20 年來次糟的一年。

高盛指出，雖然最受歡迎的多頭部位表現不佳，但近幾個月對沖基金的表現仍普遍良好。

該行的 VIP 自 2021 年初以來一直落後大盤，但在整體股市全面復甦的情況下，在 2022 年第 3 季表現優於市場；然而，最近幾周，高盛分析師指出，這些股票的表現再度不佳。