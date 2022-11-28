高盛：明年美國很可能出現衰退 建議採取防禦型投資

高盛認為，在進入 2023 年之前，對美股採取守勢是最好的選擇，因為美國經濟可能會 2023 年出現眾人談論已久的衰退走勢。

高盛策略師穆勒葛里斯曼 (Christian Mueller-Glissmann) 周一 (28 日) 在給客戶的報告中寫道：「由於實際殖利率上升和成長不確定性揮之不去等進一步不利因素，我們建議 3 個月內仍保持相對防禦策略。」

他建議投資人在短期內加碼現金和信貸，並減碼債券和股票；高盛認為 2023 年「風險上升」，但現在還未現出來。

他補充說：「若估值未達低迷程度，投資人需要看到通膨和利率見頂，或者經濟活動見底，才能讓美股觸底。」「成長和通膨的組合仍然不利：通膨可能轉趨正常化，但全球成長正在放緩，各國央行仍在緊縮政策，即使幅度放緩。」

與此同時，最近幾周投資人試圖忽視市場的負面因素。

在通膨放緩、油價下跌和美元走弱等跡象下，美股已自 10 月低點反彈。過去一個月，道瓊工業平均指數上漲 7.9%，標準普爾 500 指數上漲 4%，納斯達克綜合指數小幅上漲。

然而，隨著對中國備受爭議的新冠疫情封鎖情況以及擔憂蘋果和特斯拉等大型製造商將受到影響的擔憂加劇，這些漲幅已經開始回吐。

22V Research 策略師赫森 (Michael Hirson) 在報告中寫道：「我們目前的關鍵點是，投資人如果認為近日中國抗議活動將導致北京當局短期內放鬆對疫情的限制，或者認為這將為經濟帶來緩解，相信其中任何一個結論都可能過於樂觀。」