〈房產〉低空置+比價效應 遠雄金融中心成第七棟租金4000俱樂部A辦

台北市辦公室 A 辦市場需求穩定，受到低空置率與頂級 A 辦比較效應，帶動區域內整體辦公行情走揚，今年華新麗華大樓與遠雄金融中心雙雙出現每坪 4000 元的交易紀錄，9 月遠雄金融中心大樓有兩筆實價租金，每坪單價 4119 元，租金也站上每坪 4000 元行情，成為第七棟 4000 俱樂部的 A 辦大樓。

目前單坪 4000 元租金實價行情的辦公大樓，包括：台北 101 大樓、國泰置地廣場、南山廣場、信義經貿大樓、新光信義金融大樓、華新麗華大樓與最新揭露的遠雄金融中心大樓；信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，信義計畫區的辦公大樓短期內不會出現大量供給，今年雖然利空不斷，但信義計畫區內仍有 11 筆每坪 4000 元以上的租金實價揭露，由此可見信義計畫區頂級 A 辦每坪 4000 元的支撐強勁。

遠雄金融中心大樓今年 9 月出現 2 筆高樓層的實價租金，分別月租 65.4 萬元與 196.7 萬元，兩筆租賃實價都是 20 樓，每坪租金實價單價為 4119 元，遠雄金融大樓 2014~2017 年租金單價在每坪 3200~3676 元，2018~2019 年租金單價每坪 3200~3765 元，租金行情變化不大，不過從 2020 年租金行情最高每坪 3831 元，今年最高已經衝到 4119 元，整體租金也呈現緩步上揚走勢。

曾敬德指出，台北市 A 辦大樓的辦公室租金價格攀升，與市場供需失衡有關，包括北市精華區的老舊商辦投入危老改建，導致市場供給減少、大型企業舊換新的需求、新大樓多預先招租或自用、新企業擴張需求等，北市辦公室供不應求，科技業的蓬勃發展也帶動內科與南港的廠辦需求增加，加上頂級 A 辦等新大樓對於商圈帶來的租金比價效應，帶動整體租金持續走揚，不過市場預估這樣供需失衡局面未來可能會改變，尤其雙子星超大量體的辦公室未來完工，勢必對市場帶來新的局面。