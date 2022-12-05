〈房產〉新北全面告別2字頭房價 八里、淡水等預售屋登上3字頭

北台灣房價急漲，房仲業者統計實價登錄資料，2021 年第三新北市預售屋平均成交單價，還落在 2 字頭以內的行政區，包括鶯歌、八里、淡水和三芝等 4 個行政區，去年平均成交單價為 22-27.6 萬元，不料僅時隔一年，今年第三季連平均單價最低的八里，也要 30.3 萬元起跳，在新北用 2 字頭單價買新案已成往事。

統計顯示，今年第三季新北市平均預售屋房價在 3 字頭的區域，包括三峽、鶯歌、八里、淡水和三芝區等 5 區，其中均價最高的是三峽區 36.9 萬元，其次為鶯歌區 34.3 萬元；而這 5 區當中，除了三峽之外，其餘 4 區的預售屋均價，都在一年之間「由 2 奔 3」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新北預售屋房價最低的三區，為八里、淡水和三芝區，三區皆屬新北相對外圍的區段，依傍北海岸、交通遠、海風大，導致房價長期扁平，其中淡水還曾因推案量大入住率低，曾被稱為鬼城。

不過近年淡水受惠於淡海輕軌舒緩交通，淡江大橋動工，生活機能和交通建設陸續到位，逐漸「媳婦熬成婆」，今年第三季預售交易量僅次於新莊，厚實買氣也帶動房價上揚。

此外八里輕軌也可望在淡海輕軌二期後動工，帶動市場能見度，加上長期低單價優勢，今年交易的物件逐漸從小宅市場，轉為三房或河岸景觀宅，吸引一些家庭型、退休族進駐，因此平均單價、總價年增都近 4 成左右。

至於新北三芝的預售交易量雖多，但其實都是來自於單一個案的養生度假宅銷售，區域整體的房市交易並不熱絡，也非建商主力推案區，因此消費者的選擇相當侷限。

台灣房屋三峽北大大學加盟店店東陳麗昭指出，三峽及鶯歌受惠於捷運三鶯線，該線預計將在 2023 年底完工通車，再加上三峽站將興建共構大樓，設置商場及公益設施，也帶動捷運站點周邊房價水漲船高，未來三鶯地區通勤至台北市可縮短至少 20 分鐘，大幅改善三鶯地區的交通與生活機能，且往後規劃再銜接八德路段的延伸線，將從頂埔站一路串連三峽、鶯歌及桃園八德市區，使三鶯地位大躍進。

陳麗昭表示，目前三峽的預售案中，3 字頭房價僅出現在外圍區段，且個案價格表現視地段不同而有所差異，位在北大特區的「北大富御」，高樓層甚至已經出現 5 字頭行情。

第一建經研究中心副理張菱育分析，通常預售屋要準備辦房貸時，建商會以整批建案來向銀行辦理貸款，成數通常會比住戶自行申貸還要好，不過若住戶個人的信用良好，也有機會跟銀行爭取更高的貸款條件；但也要留意，央行近一波打炒房，取消特定地區第二戶的寬限期、貸款第三戶以上成數僅 4 成，所以購買預售屋的多屋族，交屋時須留意自身的資產狀況，檢視自備款是否充足，首購、自住族則不受影響。