美銀：串流平台爭奪廣告大餅 迪士尼等媒體公司明年面臨挑戰

美國銀行分析師艾利奇 (Jessica Reif Ehrlich) 表示，隨著越來越多串流媒體平台爭奪廣告收入，迪士尼 (DIS-US) 等主要媒體公司的發展前景及其 2023 年的營收將充滿挑戰。由於未來情況不明朗，明年美國廣告市場仍將震盪。

該分析師認為，廣告預算從有線電視轉向串流媒體服務、提供廣告版的新串流媒體以及亞馬遜 (AMZN-US) 等「零售媒體網絡」，都將增加廣告預算金額，但代價是傳統的有線電視廣告成長下滑。

艾利奇表示，雖然許多媒體公司都推出廣告版串流媒體服務，但它們的廣告收入並沒有發生重大變化。長期來看，她對於這些公司完全接收流失的有線電視廣告收入持懷疑態度。

在她所稱脫穎而出但成長平平的公司中就包括迪士尼。這家媒體和娛樂巨頭最近因 CEO 查佩克 (Bob Chapek) 突遭解雇以及艾格 (Bob Iger) 重返公司而備受關注。

艾利奇表示，投資人和媒體業絕大多數都「慶祝」艾格的回歸，她認為艾格是一位強勢、能力強且富有魅力的領導者。但是讓迪士尼恢復魔力可能需要時間，因為艾格面臨多項戰略和經運決策，這些決策將在未來幾年影響該公司的發展。

這些決定包括如何重組包括 Disney+ 在內的迪士尼媒體和娛樂部門 (DMED)、是否調漲主題公園的價格、如何處理 Hulu 以及是否分拆 ESPN 和 其他有線電視網絡。

艾利奇表示，艾格可能會在重組方面迅速採取行動，由此可能導致更多的管理層離職。例如 DMED 的前負責人丹尼爾 (Kareem Daniel)，艾格回到迪士尼後的第一個決定就是開除他。她希望艾格在進行大規模戰略變革之前花更多時間評估其他事項。

內容支出仍然是媒體和娛樂公司的重心。艾利奇表示，隨著 Netflix (NFLX-US) 等媒體公司暗示正在削減內容預算，內容支出目前正趨於平緩。她指出：「我們認為內容支出的通膨壓力將持續到 2023 年，同比成長保持穩定的內容預算，代表了將會有更多更便宜的內容組合出現。」

預計內容需求保持高點的一塊領域是體育版權。艾利奇指出，亞馬遜獲得 NFL「周四夜足球」的轉播權，蘋果也獲得 MLS 的獨家直播權，這代表市場對體育的需求將在未來幾年保持強勁。

由於受到各種不同因素的影響，媒體業正接近新一輪業務整合的轉折點，但很難確定任何轉型交易的準確時機。

艾利奇還表示：「我們相信艾格為迪士尼制定的戰略願景可能會成為潛在的催化劑，由此產生的巨大影響可能會在整個行業引發骨牌效應。」