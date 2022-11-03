廣告營收步入嚴冬 串流及科技業者壓力山大 Roku是最新一家

在一天前發布悲觀財測之後，Roku Inc (ROKU-US) 市值在周四 (3 日) 跌掉近五分之一，因為這家串流媒體技術提供商遭受廣告收入暴跌的影響。

該公司預計第 4 季營收將大大低於市場預期，而其調整後的經營虧損數字遠大於華爾街的預期。

Evercore ISI 分析師表示：「第 4 季的財測引出一個問題：是否 Roku 的管理層正處於異常高度的保守主義之中，或者 Roku 的商業模式是否在結構上受損。」

最近幾周，Snap Inc (SNAP-US)、Meta Platforms (META-US) 和 Alphabet Inc (GOOGL-US) 也發出類似的警告，引發了人們對依賴廣告的科技公司將面臨艱難時期的擔憂，因為衰退的企業通常會削減開支。

Roku CEO 伍德 (Anthony Wood) 在給投資人的信中表示，「我們預計這些情況是暫時的，但很難預測它們何時會穩定或反彈。」

分析師表示，Roku 等公司的廣告排名也較低，尤其是在經濟低迷時期，因為它們是不成熟的平台，並且存在回報較低的風險。

MoffettNathanson 分析師表示，「一如之前的 Snap 和現在的 Roku 所看到的，沒有真正前期廣告機制的小型平台最容易被行銷人員捨棄，因此通常會是優先被排除的平台。」

Roku 股價在周四開盤前下跌 19% 至 43.74 美元，今年來已下跌逾四分之三。

Wedbush 證券表示，「至少未來兩季，Roku 可能是死水一灘，但應該會在未來 12 個月內反彈。」