串流影視、自媒體日益茁壯 梅鐸打算合併福斯、新聞集團

在福斯公司 (Fox Corp) (FOXA-US) 和新聞集團 (News Corp) (NWS-US) 分拆近 10 年後，梅鐸 (Rupert Murdoch) 正考慮將這兩大集團重新合併。

新聞集團擁有《華爾街日報》出版商道瓊。

新聞集團周五表示，兩家公司均成立由董事會成員組成的特別委員會以研究交易可能性並評估潛在的財務條款，但目前兩家合併尚非定案。

迪士尼 (DIS-US) 713 億美元併購 21 世紀福斯資產，當時收購協議以外的部分組成福斯公司。福斯公司擁有右翼網絡 Fox News 和 Fox Business，是《CNBC》的競爭對手。

越來越多人選擇自社交媒體、線上新聞和串流服務中獲取新聞和娛樂內容，導致印刷媒體和有線電視的觀眾人數減少，因此新聞集團和福斯公司合併能讓梅鐸鞏固其媒體帝國的領導地位並削減成本。

新聞集團執行長 Robert Thomson 表示，該消息不會影響目前的運營。「我想強調的是，特別委員會目前尚未做出任何決定，也無法確定此次評估是否會產生任何交易。」他還要求員工不要臆測交易結果，也不要對媒體、股東或客戶發表任何正式評論。

新聞集團周五聲明：「在時機成熟、適當或有必要之前，公司和特別委員會都不打算評論或披露相關進度發展。」