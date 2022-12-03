通用、LG追加投資2.75億美元 擴大田納西州電池工廠產能

通用汽車 (GM-US) 和南韓 LG Energy Solution 周五 (2 日) 宣布將對田納西州的合資電池廠「Ultium Cells LLC」追加投資 2.75 億美元，以期提高產量 40% 以上。

此前，通用與 LG Energy Solution 去年 4 月宣布將投資 23 億美元，在美國田納西州 Spring Hill 城建設 280 萬平方英呎電池工廠，並計劃於 2023 年底開始生產，追加投資後，該工廠預計在全面運作下將產能自 35 GWh 提高至 50 GWh。

北美電池生產預計未來幾年將對汽車廠至關重要，這是車廠擴大其電動車版圖與領取美政府獎勵措施的關鍵。因為根據 8 月生效的《降低通膨法案》，在美國組裝的電動車，每輛將獲得 7500 美元的稅收減免。

因此合資電池工廠陸續出現，除了 Ultium Cells 工廠，俄亥俄州和密歇根州也有其他合資電池工廠。一家密西根州工廠也在建設中，預計 2024 年底開始生產。

通用汽車「EV Launch Excellence」副總裁 Tim Herrick 表示：「Ultium Cells 將扮演重要角色，使通用得以兌現全電動化未來的承諾。」

「藉由擴大 Ultium Cells 電池產能，這項投資有助於通用向顧客提供最廣泛的電動車組合，並讓我們更穩紮穩打地邁向美國電動車領導者地位。」