台達電攜手通用參與美能源部計畫 推400KW電動車快充

台達電 (2308-TW) 持續擴大北美電動車布局，今 (14) 日宣布與汽車大廠通用 (GM-US)、密西根天然氣 (DTE-US) 等業者合作參加美國能源部專案，推出導入 SiC 技術的 400KW 電動車快充，積極搶占北美市場。

台達電表示，400kW 高速電動車充電樁採用三相 13.8 kVac 中壓接入，且固態變壓器採用 SiC MOSFET，充電電流達 500A，能量轉換效率提高達 96.5%，系統重量僅為傳統 DC 快充的 25%。

此次美國能源局研發計畫包括美國汽車大廠通用、密西根天然氣、NextEnergy 和 American Center for Mobility 等業者。

通用電氣化策略總監 Tim Grewe 表示，台達電充電系統開發結果令人振奮，未來通用汽車電氣化過程，將持續與台達電合作。

台達電北美充電樁布局陸續發酵，近期與美國最大電動車公共快充營運商 EVgo (EVGO-US) 簽訂合作協議，提供 1000 套直流快充設備，間接導入通用汽車、Pilot 充電站。

充電樁產品是台達電電動車充電解決方案的一部分，受惠缺料緩解，台達電電動車產品出貨加速，6 月業績已近損平，看好今年下半年相關業務發展，今年業績可望較去年成長 3-4 成，下半年電動車產品月營收也可達 20 億元以上。