DoorDash宣布裁員後遭降級 RBC：Uber拉近差距

美國最大餐飲外送平台 DoorDash (DASH-US) 周五 (2 日) 挫逾 3%，此前該股遭加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 分析師以競爭表現為由調降評級。

RBC 分析師 Brad Erickson 將 DoorDash 評級自「優於市場表現」下調至「符合市場表現」，其 12 個月的目標價從 70 美元下調至 60 美元，並指出 DoorDash 和 Uber (UBER-US) 之間的差距正在縮小。

Erickson 指出，根據最新曼哈頓餐廳排行表 (該排行使用 RBC 的索引排名系統)，「在相對訂單量方面，Uber 比 Grubhub 和 DoorDash 有所改善，而 DoorDash 的表現略有惡化。」

Erickson 補充，潛在不利的風險 / 回報也令人不安，因為美國市場的餐廳訂單繼續放緩，DoorDash 對訂單減速高度敏感。

DoorDash 回應置評請求，指出 Erickson 研究報告中的一段話：「我們很謹慎別現在就過於武斷評論，因為 DoorDash 全美市占仍大幅領先 Uber，但相對表現可能意味著執行力屬於漸進式改善。」

DoorDash 周五下跌 3.38%，收每股 55.19 美元，今年迄今下跌近 63%。

在 Erickson 調降評級前 2 日，DoorDash 宣布將裁員約 1250 人，其管理階層表示公司過去對人力增長的管控不夠嚴謹。