美國法院正式撤銷對孟晚舟的罪名指控 裁定不可再訴

美國法官周五 (2 日) 正式撤回對華為財務長孟晚舟的罪名指控，且裁定不可再訴，使這起令美中關係緊張的刑事案件正式劃下句點。

現年 50 歲的華為輪值董事長、副董事長兼財務長孟晚舟，2018 年 12 月在加拿大轉機時遭到逮捕，並面臨銀行詐欺等罪名，檢察官指控孟晚舟在華為的伊朗業務上涉嫌誤導數家銀行，使後者面臨因違反美國制裁令而遭處罰的風險。

孟晚舟去年和美國檢察官達成緩起訴協議，美國司法部同意只要孟晚舟遵守協議條件，會在 2022 年 12 月 1 日撤銷對她的罪名指控。

美國紐約布魯克林檢察官 Carolyn Pokorny 周四 (1 日) 致信地方法官 Ann Donnelly 說，因孟晚舟沒有違反協議，將請求法院撤銷對她的指控，法官最後宣告撤回且裁定不可再訴。

孟晚舟在 2018 年在加拿大被捕後，美國曾在隔年向加拿大提出引渡要求，但直到去年獲釋以前，孟晚舟都滯留在加拿大。在她獲釋不久後，中國政府即釋放兩名被羈押逾千日的加拿大公民，以及一對被禁止離境三年的美籍華裔姐弟。

美國法院的裁決雖結束近三年的法律攻防，但美國仍將華為視為國安威脅，上周再對華為和中興通訊等中國電信商的新設備祭出銷售禁令。