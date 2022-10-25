〈財報〉通用汽車Q3獲利超預期 維持全年財測不變

通用汽車周二（25 日）美股開盤前公布 2022 會計年度第三季財報，雖然營收低於華爾街分析師預期，不過較去年同期大幅成長，獲利則遠高於市場預期，這意味著利率上升並未對其業務造成衝擊。

截稿前，通用汽車 (GM-US) 盤前股價在財報加持下大漲 3.58%，每股暫報 37 美元。

財報顯示，通用汽車第三季（截至 9/30）營收報 419 億美元，去年同期為 268 億美元；淨利報 33 億美元，去年同期為 24 億美元；經調整後每股獲利報 2.25 美元，遠高於市場預期的 1.88 美元。

另外，第三季經調整後 EBIT 報 42.87 億美元，去年同期為 29.22 億美元；經調整後 EBIT 利潤率為 10.2%，略低於去年同期的 10.9%；淨利率為 7.9%，較去年同期的 9% 有所下滑。

展望未來，儘管通用汽車第三季獲利超預期，但由於利潤率收窄，因此該公司並未調整今年財測。通用預估今年全年淨利介在 96 億至 112 億美元之間，經調整後 EBIT 介在 130 億至 150 億美元區間，合每股 6.5 至 7.5 美元。

通用汽車第三季業績顯示，即使在經濟走弱、通膨居高不下的環境中，汽車產業利潤仍具彈性，而半導體與其他零組件供應狀況改善，也助攻通用最有賺頭的汽車在美銷售狀況，尤其是大型皮卡車與 SUV。

值得注意的是，通用在中國市場業務也出現改善，儘管新冠疫情造成的停產給該國經濟帶來莫大壓力，但通用在中國的業務營收卻年增 22% 至 3.3 億美元。

其他部門方面，通用旗下自駕汽車部門 Cruise 上季虧損 4.97 億美元，今年迄今已累計虧損 14 美元，主因是通用持續開發自駕技術，並準備在美國鳳凰城與奧斯汀擴大自駕計程車 Robotaxi 出租服務。

通用執行長巴拉（Mary Barra）表示，儘管環境中滿挑戰，但市場對通用汽車產品需求依然強勁，正在積極應對所面臨的不利因素。通用也正在兌現對股東的承諾，維持全年財測不變。