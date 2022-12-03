預期防疫政策轉向 在美上市中概股創至少3月以來最大單周漲勢

在美國上市的中國企業股票周五 (2 日) 創下至少自 3 月以來最好的一周表現，其中一檔頗受歡迎的 ETF，也寫下 2011 年以來最大單周漲幅，同時美國股市從上周的劇烈拋售中反彈。

FactSet 數據顯示，KraneShares CSI 中國互聯網 ETF (KWEB) 周五上漲 6.3%，本周漲幅接近 25%，是截至 3 月 18 日當周以來的最大單周漲幅，當時上漲 28.8%。這檔受到密切關注的 ETF 追蹤一些在美國上市美國存托憑證 (ADR) 的大型中概股表現。

其他以中國為重點的 ETF 和公司，也創下了同樣長甚至更長時間內的最佳表現。

與此同時，iShares MSCI 明晟中國 ETF (MCHI) 周五上漲 2.5%，本周漲幅達到 12.3%。這一漲幅超過了截至 11 月 4 日當周 12.2% 的漲幅，成為該 ETF 自 2011 年 10 月以來的最大單周漲幅。

在美上市的中概股本周也大幅上漲，蔚來 (NIO-US) 股價周五上漲 8.6%，本周漲幅達到 29.1%，幾乎超過截至 3 月 18 日當周的漲幅。阿里巴巴 (BABA-US) 周五漲 4.8%，全周漲 19.3%，騰訊 (TCEHY-US) 上漲 3.7%，本周漲幅超過 12%。

防疫政策預計放寬

自今年年初以來，中國股市大幅走低，主因是嚴格的封控以及習近平領導的政府與西方的對立加劇，美國拜登政府實施更多禁令，以切斷中國取得半導體關鍵技術的途徑。

凱投宏觀資深市場經濟學家 Thomas Matthews 指出，本周的反彈來自預期中國政府可能明顯放寬防疫限制，而聯準會升級放緩同樣使中國企業受益。

根據 Jefferies 全球股票策略師 Sean Darby 的報告，以中國為重點的 ETF，本周獲得 12 億美元的強勁資金流入。

與此同時，一位歐洲官員透露，中國國家主席習近平周四在北京會晤歐洲理事會主席米歇爾時表示，致命性較低的 Omicron 現在是中國主要流行的新冠毒株。諮詢公司 Teneo Holdings LLC 在紐約的董事總經理 Gabriel Wildau 認為，這似乎是中國為退出清零奠基的又一個跡象。

各地紛紛鬆綁限制

大陸媒體透露，連日來，中國多地進一步優化調整疫情防控措施，涉及出行、就醫、購藥、核酸檢測等多方面。

北京市交通委員會 12 月 2 日發布：自 12 月 5 日首班車起，公交、地鐵運營企業在核驗健康信息時，不得拒絕無 48 小時核酸陰性證明的乘客乘車。

12 月 3 日，廣東深圳市交通運輸局發布通告：即日起，乘坐公交、地鐵、出租車、網約車等市內交通工具，掃場所碼、查驗健康碼綠碼，不再查驗核酸檢測證明。

重慶市衛健委 12 月 2 日表示，重慶市公共交通陸續恢復，市民乘坐交通工具只需進行渝康碼查驗，但進入公共場所需要 72 小時核酸陰性證明。

與先前為實施「清零」的動態總方針相比，各地的實施限制均有所放鬆。12 月 2 日，廣州疫情防控記者會上官員表示，本土陽性感染者無症狀感染者總數約九成。專家指出，Omicron 病毒力非常低，市民按普通感冒來儲備藥物即可。