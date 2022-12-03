〈熱門股〉視陽光學展蜜月行情 攻上300元整數大關

隱形眼鏡商視陽光學 (6782-TW) 28 日以每股 168 元掛牌上市，受惠矽水膠前景展望佳，2 日收盤站上 300 元整數大關，大展蜜月行情，展望明年，視陽光學除持續規畫擴產外，新開發的老花、散光產品也預計在明年上半年、下半年推到市場，有助營運成長。

視陽光學成立於 1998 年，主要從事拋棄式軟性隱形眼鏡研發製造、銷售，總部位在桃園龜山，工廠則在馬來西亞檳城，2009 年在新經營團隊入主後，切入自主矽水膠隱形眼鏡產品開發，並在日本擁有自有品牌 Refrear，目前是亞洲第一大、全球第五大矽水膠隱形眼鏡製造商。

視陽光學受惠隱形眼鏡需求成長、矽水膠滲透率提升，累計今年前三季純益已達 4.93 億元、每股純益 9.02 元，前三季已賺贏去年全年，預期今年全年營收、獲利都將改寫歷史新高。

隨著視陽光學上市，市場也出現比價效應，和碩 (4938-TW) 集團隱形眼鏡商晶碩 (6491-TW) 本周表現也不俗，周漲 6.37%，站回半年線，最高一度來到 398.5 元，而晶碩也公布 11 月營收，單月營收連三個月站穩 6 億元之上，達 6.11 億元，月減 6.1%、年增 5.1%，累計前 11 個月營收達 58.06 億元、年增 12.9%，超越去年全年。