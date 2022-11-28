〈視陽光學轉上市〉隱形眼鏡族群添新兵 大漲近6成啟動蜜月行情

隱形眼鏡商視陽光學 (6782-TW) 今 (28) 日以每股 168 元掛牌上市，不畏大盤走低，早盤最高來到 267.5 元，漲幅 59.22%，大展蜜月行情。

展望未來，視陽對矽水膠隱形眼鏡市場需求仍正向，今年前三季更已轉贏去年全年，預期今年營收、獲利都可望創下歷史新高。

視陽光學成立於 1998 年，主要從事拋棄式軟性隱形眼鏡研發製造、銷售，總部位在桃園龜山，工廠則在馬來西亞檳城，2009 年在新經營團隊入主後，切入自主矽水膠隱形眼鏡產品開發，並在日本擁有自有品牌 Refrear，目前是亞洲第一大、全球第五大矽水膠隱形眼鏡製造商。

視陽光學表示，因隱形眼鏡屬於醫療器材，公司及產品需有各類證照才能進入每個市場銷售，且各國對製造商品質系統、產品認證，皆有嚴格要求，公司注重法遵、擁有品質系統與證照管理團隊，目前已累計近 70 張國際證照，也預計明年能符合歐盟最新法規 MDR。

展望未來，視陽光學說，近視人口不斷成長，人口結構老化也導致眼睛老花等視力問題，再加上彩色隱形眼鏡在亞洲地區消費持續增加，看好營運仍將保持成長，視陽也將持續投入核心技術研發、矽水膠新品，同時開發球面、老花、散光及彩拋等新品，以滿足既有客戶需求、爭取新客戶訂單。