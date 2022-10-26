〈視陽光學轉上市〉主攻矽水膠商機今年營運將創高 最快下月轉上市

隱形眼鏡商視陽光學 (6782-TW) 今 (26) 日舉行上市前業績發表會，董事長李重儀表示，視陽光學是在 2009 年跨入矽水膠隱形眼鏡研發製造，2016 年實現首次獲利後，近年營運穩健成長，今年營收、獲利都可望再創新高，看好未來矽水膠市場前景、視陽在研發製造上的優勢，預期最快 11 月由興櫃轉上市。

李重儀表示，做隱形眼鏡產品不難，但要做到全球消費者都能接受的隱形眼鏡就有難度，且視陽主攻的矽水膠產品難度又比傳統水膠高，但在透氧率上，矽水膠是傳統水膠的 5 倍以上，已逐漸成為市場主流，品牌廠近年也積極搶進。

展望未來，李重儀說，視陽已可做到媲美國際大廠的矽水膠隱形眼鏡，也是全球唯二矽水膠一般片量產貼牌製造商、全球唯一矽水膠彩拋貼牌製造商，未來上市後，承諾持續投資技術、產品、市場，擴大事業版圖。

視陽光學 1998 年成立，主要從事拋棄式軟性隱形眼鏡研發製造、銷售，總部位在桃園龜山，工廠則位於馬來西亞檳城，2009 年在新經營團隊入主後，切入自主矽水膠隱形眼鏡產品開發，並在日本擁有自有品牌 Refrear，目前是亞州第一大、全球第五大矽水膠隱形眼鏡製造商。

視陽表示，隱形眼鏡屬於醫療器材，公司產品須有各類證照才能進入各地市場銷售，累計已取得歐洲、美國、加拿大、台灣、日本、中國、韓國、澳洲、紐西蘭等國家市場合計約 61 張證照，從營收比重來看，視陽目前以亞洲為主要市場，台灣約占 13%，日本、中國各占約 40%、20%，歐洲、美加也各有 22%、4%。

營運方面，視陽近 3 年營收、獲利穩定成長，今年上半年營收已達 13.7 億元、每股純益約 5.65 元，毛利率、營益率則落在 44%、26%，配合上市規劃，視陽本次將辦理現金增資約 8273 張，預計掛牌後股本將提高至 6.3 億元。

值得關注的是，偏光板廠明基材 (8215-TW) 目前是視陽第一大股東，持股約近 18%，明基材董事長陳建志力挺轉投資公司，今日也親自出席視陽上市前業績發表會。