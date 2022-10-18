視陽光學將轉上市 明基材沾光

偏光板廠明基材 (8215-TW) 轉投資隱形眼鏡廠視陽光學 (6782-TW) 上市申請案已獲證交所通過，市場預期，視陽光學最快本季可由興櫃轉上市掛牌，為隱形眼鏡族群再添新兵，明基材持股約 17.97% ，將可望同步沾光。

視陽光學 1998 年成立，專注矽水膠隱形眼鏡研發、代工，2009 年由明基友達集團入主，並在 2020 年登興櫃交易，目前生產基地主要位在馬來西亞檳城，是最早取得美國 FDA、歐洲 CE 認證並正式銷售的亞洲矽水膠隱形眼鏡製造廠商，目前也是全球第五大、亞洲第一大的矽水膠隱形眼鏡製造商。

視陽光學產品包含矽水膠日拋、月拋、彩片、抗藍光、老花、散光等鏡片，銷售地區遍布歐洲、美洲、大陸、日本、台灣等地，近年在集團支持下逐步改善生產技術、提升製造能力，整體產能接近滿載。

營運方面，視陽光學隨著全球疫情趨緩、業務拓展有成，今年整體營運較去年大幅跳增，9 月營收達 2.47 億元，月減 8.3%、年增 47.1%，第三季營收達 7.14 億元，季減 2%、年增 47.6%，累計前三季營收達 20.9 億元、年增 54.3%。

視陽光學也預計 10 月底召開上市前業績發表會，主辦輔導券商則為元大證券。

隨著視陽光學將由興櫃轉上市，持股約 17.97% 的明基材也可望同步受惠，而明基材自身也有推出矽水膠隱形眼鏡產品，並擁有美若康 (Maicare)、琦洛麗 (Gem Monster) 等品牌，對於隱形眼鏡事業未來展望，明基材續看好市場前景，也說明視陽光學與明基材自身的隱形眼鏡事業有產品、客群一定區分。