創下單月上漲紀錄之後 中概股優勢逐漸凸顯

在創下單月大漲 42% 的紀錄之後，中概股在 12 月首日有所回落，那斯達克金龍中國指數跌近 2%，但整體而言，並未影響分析師後市看多的前景。此前，摩根士丹利更預計，MSCI 中國指數到明年年底前有望上漲 14%。

中概股估值普遍低估

前海開源首席經濟學家楊德龍表示，當前壓制中概股股價回升的一些因素已在減小，在經歷此前逾一年的股價回調後，不少中概股也具備抄底的機會。

華鑫證券分析師嚴凱文指出，中資上市公司的市場估值優勢一直存在，一點基本面改善的預期，例如防疫政策放開就會驅動市場的反彈。

他還預測，後續新冠病毒如果沒有出現新的變種和更高的致死率，以及聯準會升息等外部風險的釋放，或者有一些實質利好出來，市場可能會繼續往上。

AXS Investments 首席執行官 Greg Bassuk 認為，目前中概股估值明顯被低估，加上中國經濟趨於穩健發展，無疑令眾多華爾街資本將中概股視為具備較高反彈潛力的優質資產。

機構注資仍然謹慎

交易商透露，中概股目前有三大利多，首先是估值已經偏低，投資更具安全性，其次，中國政府推出一系列穩經濟舉措與優化防疫措施的情況下，華爾街對中國經濟穩健發展的預期升溫，第三是多家中概股的財報顯示業績超預期增長，也帶動眾多價值投資型投資者重返中概股。

數據顯示，隨著大量資本抄底中概股帶動中概股股價明顯回升，11 月中概股總市值較 10 月環比增加約 2490 億美元，達到約 8481 億美元。

然而，儘管華爾街資本紛紛抄底中概股，但當下的投資策略依然謹慎。

其具體表現在三個方面，一是超配中概股的避險基金並不多，二是不少對沖基金仍在控制中概股的投資占比，多數華爾街機構要求中概股投資佔比不要超過 3%-5%。三是多數對沖基金主要抄底新能源汽車、互聯網等業績超預期增長的中概股，並未進行廣泛的投資。

科技股有上漲空間

對於基金管理公司 KraneShares 創辦人兼首席執行官 Jonathan Krane 來說，他更看好中國科技股的前景。他認為，中國政府不太可能推出針對互聯網科技行業的新規，這個行業未來可能會獲得更多支持。

Vontobel 資產管理公司的投資組合經理 Ramiz Chelat 表示，他對互聯網行業相對樂觀，但仍是有選擇性的樂觀。他建議，應針對正在提高市場份額和經營效率的公司。例如京東最近已連續二季提高核心業務的利潤率，其他虧損有所減少，京東退出東南亞市場的決定，也符合其提高盈利能力的計畫。