儘管面對經濟衝擊 Uber執行長：仍未考慮裁員

近期多家企業因經濟衝擊紛紛宣布裁員，不過，Uber(UBER-US) 執行長 Dara Khosrowshahi 週四 (2 日) 表示，儘管競爭對手都在裁員，以因應充滿不確定性的經濟前景，但 Uber 仍未考慮裁員。

Khosrowshahi 表示，Uber 為了避免了大規模裁員，在招聘和其他投資方面更為保守。

Uber 上次人力縮編發生在 2020 年疫情最嚴重時期，該公司當時解雇 6,000 多名員工，約佔當時員工總數四分之一。

Khosrowshahi 說，數據顯示，通膨高漲對客戶叫車或叫外送的影響並不大。「我們沒有看到業績因此疲軟的跡象。」

Khosrowshahi 也表示，經濟不穩定時期，通常會促使人們尋求副業，也會有更多人願意成為 Uber 駕駛人員。他指出，Uber 的司機人數不僅沒減少，還大幅增加。

Uber 上月公布 2022 會計年度第三季財報，受惠司機人數增加從而提升客流量成長，維持叫車業務成長態勢，總預訂量激增推升營收年增逾 7 成，打敗華爾街分析師預期。

Khosrowshahi 說道，儘管上季取得佳績，然公司仍謹慎面對前景，將繼續嚴格控制成本、員工數量且平衡資本配置方式，將在未來幾季實現不斷成長的獲利能力。

疫情期間，Uber 分外依賴其外送業務成長，但隨乘客叫車次數增加，其叫車業務在第一、第二季營收超過外送業務，而這一趨勢在第三季仍然持續。